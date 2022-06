Presidente de México no va a Cumbre de las Américas

Published: June 6, 2022, 10:05 AM Updated: June 6, 2022, 11:29 AM

ARCHIVO - El presidente Joe Biden se rene con el mandatario mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 18 de noviembre de 2021, en Washington. Lpez Obrador inform el lunes 6 de junio de 2022 que no acudir a la Cumbre de las Amricas que se celebrar esta semana en Los ngeles porque no se invit a todos los pases del continente, pero que visitar la Casa Blanca en julio. (AP Foto/Susan Walsh, archivo) (Susan Walsh, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

MEXICO CITY – El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó el lunes que no acudirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Los Ángeles porque no se invitó a todos los países del continente, pero que visitará la Casa Blanca en julio. “Informarle al pueblo de México que no voy a asistir, va en mi representación, en la del gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard”, dijo en su conferencia matutina. “Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que Estados Unidos no incluyó en la cita. “No puede haber cumbre si no participan todos los países”, agregó. “O puede haber, pero es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a sus pueblos... No acepto hegemonías”. El mexicano ha insistido en los últimos días que su postura no iba a influir en las relaciones con Estados Unidos y el lunes anunció una próxima visita a Washington en julio, cuya fecha exacta se concretaría cuando la agenda del presidente Joe Biden lo permita. “Quiero tratar con él el tema de la integración de toda América”, indicó. Ad La ausencia del líder de México, una de las principales potencias económicas de la región y país de origen, tránsito y destino de migrantes, podría deslucir el encuentro que tendrá precisamente en la gestión de la migración uno de sus temas claves. Para Biden tiene especial importancia porque Estados Unidos es anfitrión por primera vez desde que esta fue inaugurada en Miami en 1994. De hecho, algunos demócratas progresistas han criticado al gobierno de Biden por ceder a la presión de los exiliados cubanos del estado de Florida y excluir a la Cuba socialista, que asistió a las dos últimas cumbres. López Obrador dijo comprender la postura del estadounidense. “Lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, pero esta sometido a fuertes presiones de los republicanos, de los extremistas” y de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, agregó. Ad Para Benjamin Gedan, responsable de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, la decisión de López Obrador es “decepcionante" porque México es un “líder regional y su voz debe ser escuchada". “Había revestido esta decisión como relacionada con una disputa sobre las invitaciones a varias dictaduras para participar en la cumbre de Los Ángeles pero creo que, fundamentalmente, este tipo de reuniones realmente no son realmente de su interés... No ha dado prioridad a la política exterior durante su presidencia", dijo el exfuncionario. Para el diplomático y exembajador mexicano en Washington Arturo Sarukhan, la ausencia de México también es un error. “Lo que López Obrador hizo fue emboscar diplomáticamente a su homólogo estadounidense cuando amenazó con boicotear si no invitaba a tres regímenes que no son democráticos en la región”, dijo en conversación con AP a fines de la semana pasada. ”Es un autogol a los intereses de México". Ad Además, como indicó el académico e historiador Rafael Elías Rojas, ese alineamiento con Cuba, Venezuela y Nicaragua podría ser aprovechado por el expresidente Donald Trump y los republicanos para arremeter más todavía contra la administración de Biden.

