Colombia: 132.000 usd por prófugo en caso de fiscal Pecci

La fiscal general de Paraguay, Sandra Quionez, reza ante una estatua de la Virgen Mara en la entrada de su oficina despus de enterarse del asesinato durante su luna de miel en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Asuncin, Paraguay, el martes 10 de mayo de 2022. (AP Foto/Jorge Saenz)

