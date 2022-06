Policía de Brasil interroga a sospechoso tras desapariciones

Vista del ro Itaquai en la regin Vale do Javari del estado de Amazonas, Brasil, 16 de junio de 2021, en la frontera con Per. El periodista britnico Dom Phillips y el brasileo Bruno Araujo Pereira, con permiso de la agencia de asuntos indgenas del gobierno, estn desaparecidos desde el 5 de junio de 2022, segn la asociacin Unijava de la cual Pereira era asesor. (AP Foto/Fabiano Maisonnave)

