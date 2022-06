Paraguay custodia a niñas alemanas desaparecidas

Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved

Andreas Rainer Egler, a la derecha, y su pareja Anna Magdalena Blank, ambos de Alemania, salen de un juzgado de familia despus de una audiencia sobre la custodia de sus dos hijas de 10 aos, de matrimonios anteriores, en Asuncin, Paraguay, el viernes 1 de junio. 10, 2022. (AP Foto/Jorge Saenz)