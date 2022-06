Venezuela detecta su primer caso de viruela símica

Published: June 13, 2022, 8:05 AM

CARACAS – El gobierno del presidente Nicolás Maduro reportó el domingo el primer caso de viruela símica registrado en Venezuela en un viajero procedente de España. El Ministerio de Salud anunció que el primer caso de la enfermedad en el país fue detectado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, ubicado frente a la costa central de Venezuela. El paciente tuvo contacto con dos contagiados en Barcelona, indicó el ministerio en un comunicado. Al arribar al país sudamericano, y ante los indicios de que se había expuesto al virus, “fue aislado de manera inmediata, se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando como resultado positivo, con condiciones estables de salud”, señaló en el texto, sin dar otros detalles. Las autoridades sanitarias venezolanas se encuentran haciendo un rastreo en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico, agregó el ministerio. Ad Más de dos decenas de países que no tenían antecedentes de la viruela símica han reportado casos recientemente. Esta enfermedad es endémica en algunas partes de África, donde se le conoce desde cuando menos la década de 1970, y desde hace años ha sido motivo de preocupación en ese continente. No suele propagarse con facilidad entre las personas.

