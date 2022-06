NHC monitorea tormentas cerca de Centroamérica, se espera que permanezca al sur de Florida

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) continúa monitoreando un área grande y desorganizada de tormentas en todo el suroeste del Caribe, cerca de las costas de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La amplia región de baja presión se encuentra en un área de giro de fondo natural que se extiende desde el Pacífico oriental hasta el Caribe, una zona de vientos cambiantes llamada vaguada del monzón, donde los vientos del suroeste se envuelven con vientos del noreste.

A lo largo de esta depresión monzónica, hay varias áreas de actividad tropical, incluyendo la recientemente acuñada Depresión Tropical Dos en el Pacífico oriental, otra área siendo monitoreada al sur de El Salvador en el Pacífico, y nuestra área para observar en el Caribe.

El clima cerca de América Central tiene una serie de impedimentos que trabajan en contra de su desarrollo inmediato, incluidos vientos moderados a fuertes de nivel superior alrededor de la base de una característica semipermanente en el Atlántico occidental conocida como la vaguada troposférica superior tropical, o TUTT.

Además de la cizalladura del viento hostil, la perturbación es limitada en su potencial de desarrollo por su proximidad a la tierra. Algunos modelos sugieren una posible interacción entre esta baja presión y la baja presión en el Pacífico oriental que pivotaría la perturbación del Caribe temporalmente hacia el norte, extendiendo su tiempo sobre el agua esta semana.

Además, otra perturbación de movimiento más rápido (onda tropical) que se mueve desde el este puede darle un pequeño impulso al final de la semana.

Independientemente del desarrollo, la alta presión fijada sobre el sur de los Estados Unidos mantendrá la perturbación bien hacia nuestro sur y la dirigirá hacia el oeste durante el fin de semana.

Históricamente, no se han formado muchas tormentas en esta parte del Caribe a mediados y finales de junio, probablemente debido a la interacción terrestre. Un camino más favorecido hacia el desarrollo a menudo ocurre en el extremo sur del Golfo de México y la Bahía de Campeche, una posibilidad posterior a medida que el sistema se mueve hacia el oeste este fin de semana.

En general, las tormentas en este extremo sur tienen dificultades para “despegarse” del sur del Golfo y continúan avanzando hacia el oeste hacia México.

The upshot this week and into the weekend will be heavy rainfall and potential flooding across portions of Honduras, Nicaragua El resultado esta semana y hasta el fin de semana serán fuertes lluvias y posibles inundaciones en partes de Honduras, Nicaragua y el sur de México. De lo contrario, los trópicos se ven tranquilos durante el fin de semana.