Yellowstone cierra por inundaciones; evacúan a turistas

Full Screen 1 / 2 Public Domain En esta foto proporcionada por el Servicio de Parques Nacionales, se ve el nivel de agua en el ro Gardiner a lo largo de la entrada norte del Parque Nacional de Yellowstone en Montana, que el lunes 13 de junio de 2022 arras parte de una carretera. (Servicio de Parques Nacionales va AP)

Fuertes inundaciones azotaron el lunes el Parque Nacional Yellowstone de Estados Unidos y poblaciones cercanas, arrastrando carreteras y puentes, cortando la electricidad y obligando a los visitantes a evacuar partes del emblemático parque en plena temporada turística del verano boreal. Todas las entradas a Yellowstone se cerraron a causa de inundaciones sustanciales, provocadas por las fuertes lluvias y el deshielo, mientras los responsables del parque desalojaban a los turistas de las zonas más afectadas. No se informó por el momento si había heridos. Los daños más graves se produjeron en la parte norte del parque y en las poblaciones de la entrada de Yellowstone en el sur de Montana. Fotografías del Servicio de Parques Nacionales mostraban un desprendimiento de tierra, un puente derrumbado sobre un arroyo y carreteras gravemente dañadas por la crecida de los ríos Gardner y Lamar. La inundación impidió el acceso por carretera a Gardiner, Montana, un pueblo de unos 900 habitantes situado cerca de la confluencia de los ríos Yellowstone y Gardner, a las afueras de la concurrida entrada norte de Yellowstone. Ad En una cabaña de Gardiner, Parker Manning, de Terra Haute, Indiana, pudo ver de cerca la subida de las aguas y el desprendimiento de la orilla del río Yellowstone, justo delante de su puerta. “Empezamos a ver árboles enteros flotando por el río, escombros”, dijo Manning a The Associated Press. “Vimos cómo bajaba un kayakista loco, lo cual fue una especie de insensatez”. El río Yellowstone en Corwin Springs alcanzó el lunes una altura de 4,2 metros (13,88 pies), superior al récord anterior de 3,5 metros (11,5 pies) establecido en 1918, según el Servicio Meteorológico Nacional. La crecida de las aguas inundó una calle de Red Lodge, una ciudad de Montana de 2.100 habitantes que es un popular punto de partida para recorrer una ruta paisajística y sinuosa hacia las tierras altas de Yellowstone.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.