FHP: Hombre del sur de la Florida dice que golpeó a propósito el auto de oficial para ser ‘llevado a la cárcel’

BROWARD COUNTY, Fla. – Un hombre de Boca Ratón se estrelló deliberadamente contra el auto de un policía estatal en la Interestatal 95 la madrugada del miércoles para ser “llevado a la cárcel”, según un informe de arresto de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP por sus siglas en inglés).

El informe indica que el agente Bernex Vincent estaba trabajando un detalle fuera de servicio en una zona de construcción en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95 justo al sur del intercambio de la Interestatal 595 en el condado de Broward.

El FHP dice que el auto de Vincent tenía sus luces de emergencia activadas ya que lo tenía estacionado en un carril cerrado con conos de tráfico y barricadas.

Justo después de la 1:35 a.m., un hombre que conducía un Subaru Outback blanco 2011 atravesó los conos de tráfico y golpeó el crucero de Vincent, según el informe.

Según el FHP, Vincent salió de su auto y se acercó al conductor, identificado como Tate Alexander Turner, de 25 años. El informe afirma que Turner no tenía lesiones obvias y permaneció en silencio durante unos minutos antes de decir espontáneamente que golpeó el crucero a propósito para que pudiera ser “llevado a la cárcel”.

Vincent reportó dolor y molestia por el impacto.

El informe indica que un sargento que llegó a la escena interrogó a Turner, quien dijo que salió de su casa en Boca Ratón para ir a Hallandale Beach, pero decidió darse la vuelta y regresar a Boca Ratón.

“Declaró que vio el vehículo de patrulla e intencionalmente usó su vehículo para golpear el vehículo patrulla”, dijo el informe. “Declaró que quería ir a la cárcel porque ‘sentía que ya estaba en la cárcel’”.

Cuando se le preguntó por qué se sentía así, Turner dijo que “es un montón de cosas”, según el FHP.

Turner dijo que no tenía lesiones ni afecciones médicas, que no tomaba medicamentos y que no tenía tendencias suicidas. Los oficiales no observaron signos de deterioro.

Los oficiales llevaron a Turner a la cárcel principal del condado de Broward en Fort Lauderdale. Enfrenta cargos de asalto agravado a un oficial de la ley, agresión agravada a un oficial de la ley y asalto agravado con un arma mortal. Los policías también lo citaron por conducir alrededor de barricadas.