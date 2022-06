Colombia: Uribe acepta diálogo con Petro, su opositor

ARCHIVO - El expresidente lvaro Uribe llega a la ceremonia de juramentacin del nuevo presidente de Colombia, Ivn Duque, en Bogot, Colombia, el 7 de agosto de 2018. Despus de dcadas de oposicin poltica, Uribe acord el viernes 24 de junio de 2022 reunirse con el presidente electo Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del pas. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

(Fernando Vergara, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved)