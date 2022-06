Juez pide amparo y no ser investigado en Guatemala

En esta foto de archiveo, el juez Miguel ngel Glvez posa para una foto durante un receso de una audiencia judicial, en Ciudad de Guatemala, el mircoles 11 de mayo de 2022. Organizaciones de derechos humanos en Guatemala rechazaron el viernes 17 de junio de 2022 una investigacin de la Corte Suprema contra contra Glvez, quien es conocido por ordenar la investigacin de crmenes de lesa humanidad y corrupcin. (Foto AP/Moiss Castillo, Archivo)

