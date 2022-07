Colombia extradita a EEUU a la hermana de ‘Otoniel’

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Nini Johana Usuga, alias "La Negra", es esposada por agentes de Interpol al ser extraditada a Estados Unidos desde Bogot, Colombia, el viernes 1 de julio de 2022. Usuga es hermana del presunto jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo. (AP Foto/Ivn Valencia)