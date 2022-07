Entierran a payasita asesinada en Guatemala

Varios payasos cargan el atad con los restos de la payasita Joselin Chacn Lobo, cuyo nombre artstico era "Chispita", el domingo 3 de julio de 2022, a su llegada a un cementerio en Amatitln, Guatemala. Chacn Lobo fue asesinada junto con su pareja, Nelson Estiven Villatoro. (AP Foto/Moiss Castillo)

(Moises Castillo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)