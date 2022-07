Fiesta tropical: No hay tormentas en el Atlántico este 4 de julio ¿Qué tan inusual es?

Como especialista en huracanes, probablemente no sorprenda que el verano sea mi estación favorita.

No me malinterprete. Me encanta la estación seca del sur de Florida, pero es difícil superar los largos y perezosos días de verano.

Entonces, justo en medio del verano, cuando los días son más largos y el aire es más cálido, llega el 4 de julio.

Para un entusiasta del verano el 4 de julio es como una comida perfecta en tu restaurante favorito cuando se juntan todos los ingredientes (tiempo al aire libre, comidas en exteriores, luz del día prolongada, celebraciones en todo el país) para pasarlo en grande.

Por supuesto, incluso para los que prefieren el verano en la costa, la comida perfecta de verano puede estropearse por una tormenta errante durante la temporada de huracanes.

Hoy, afortunadamente, los trópicos están de vacaciones con Estados Unidos sin una sola tormenta a la vista al otro lado del Atlántico. ¿Qué tan inusual es esto?

July 4 storms. (WPLG)

Resulta que es más común ver un Atlántico vacío el 4 de julio que uno con una depresión tropical, tormenta o huracán.

En los últimos 60 años, sólo uno de cada cinco años ha registrado un ciclón tropical en el Atlántico. De hecho, desde la década de 1960, mientras que en 15 años se ha observado un sistema tropical de algún tipo (depresión tropical, tormenta tropical o huracán) el 4 de julio, sólo en cuatro de esos años se registraron tormentas tropicales y sólo en dos huracanes (Arthur en 2014 y Alice en 1973).

Sorprendentemente en los libros de récords sólo un huracán del Atlántico tocó tierra el 4 de julio: Arthur en 2014, que azotó los Outer Banks de Carolina del Norte como huracán de categoría 2.

Con sus vientos máximos de 160 km/h al tocar tierra, Arthur en 2014 también está empatado como el huracán más fuerte del Atlántico registrado el 4 de julio (empatado con el Gran Huracán de la Costa del Golfo de 1916, ya que todavía estaba sobre el agua el 4 de julio de 1916).

Si te preocupa que un huracán arruine tus vacaciones, no busques más allá del Día del Trabajo.

El Día del Trabajo cae el primer lunes de septiembre, cuando las probabilidades de ver una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán a través del Atlántico son de cinco a seis veces mayores que el 4 de julio.

Algunos de los huracanes más potentes de la historia se han producido el Día del Trabajo o en sus alrededores, incluido, por supuesto, el Gran Huracán del Día del Trabajo de 1935, que golpeó justo al sur de Islamorada en los Cayos de Florida, uno de los cuatro huracanes de categoría 5 que han golpeado el territorio continental de Estados Unidos y que sigue ostentando el récord de la presión superficial más baja jamás registrada en tierra, con 892 mb, o 26,35 pulgadas de mercurio.

Así que sal y disfruta del día festivo si eres uno de los muchos que tienen el día libre.

Para los que estamos en el sureste de Florida el pronóstico de playa parece mayormente soleado, pero ten en cuenta las banderas rojas, ya que el riesgo de corrientes de resaca será alto hoy debido a un fuerte flujo en tierra.

Mientras tanto, es probable que los trópicos sigan de vacaciones prolongadas, al menos durante la semana laboral.