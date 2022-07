Muere la panda gigante más longeva de México

ARCHIVO - La panda Shuan Shuan come bamb en su recinto del Zoolgico de Chapultepec, en la Ciudad de Mxico, el jueves 5 de julio de 2012. La Secretara del Medio Ambiente de Mxico inform el mircoles 6 de julio de 2022 que la panda haba muerto en el zoolgico. La agencia no proporcion el motivo de la muerte. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

