Miles se manifiestan en calles contra gobierno en Argentina

Liliana Fernndez, de 49 aos, sentada junto a un cartel que dice en espaol: "Estamos en calle. Nos ayuda" en una maana fra en Buenos Aires, Argentina, el viernes 8 de julio de 2022. Cuatro de cada 10 argentinos son pobres y la inflacin supera el 60% en los ltimos 12 meses. El sbado 9 de julio del 2022, miles de argentinos salieron a manifestarse en las calles contra el accionar del gobierno frente a las dificultades socioeconmicas del pas. (Foto AP/Rodrigo Abd)

(Rodrigo Abd, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)