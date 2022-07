Continúan protestas contra alza de gasolina en Panamá

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Los miembros del sindicato de maestros en huelga protestan mientras marchan hacia la Asamblea Nacional en la Ciudad de Panam, el lunes 11 de julio de 2022. Los maestros de escuelas pblicas han estado en huelga desde el 6 de julio y anunciaron que la medida de presin ser indefinida en medio de exigencias para frenar el fuerte incremento de los precios del combustible, que impacta el costo de los alimentos. (Foto AP/Arnulfo Franco)