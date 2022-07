Hombre de Florida intenta huir de agentes en una cortadora de hierba

(Okaloosa County Sheriff’s Office)

CRESTVIEW, Fla. – Un hombre de Florida enfrenta varios cargos después de que los agentes dijeron que usaron una pistola Taser para detenerlo mientras intentaba evitar el arresto huyendo en una cortadora de hierba. La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa estaba tratando de entregar órdenes de arresto a Dusty Mobley, de 40 años, el sábado por la mañana y lo encontró en la cortadora de hierba John Deere en un patio trasero. Dijeron que le gritaron que se detuviera y se tirara al suelo cuando intentó escapar en la cortadora de césped. Los agentes lo persiguieron a pie antes de usar la pistola Taser. Cuando Mobley finalmente fue capturado, los agentes lo encontraron con un revólver, una llave de esposa y una pipa con residuos de metanfetamina, dijeron las autoridades. Según las autoridades, Mobley se escapó previamente de los agentes el 3 de enero cuando se sumergió en un pantano después de que intentaron hablar con él sobre el robo de un bote de $ 40,000. Ad (Okaloosa County Sheriff’s Office) Los detectives dijeron que Mobley estaba en el bote cuando los agentes llegaron a la escena ese día, pero se tiró del costado y desapareció en el pantano para evitar ir a la cárcel. Los detectives dijeron que Mobley había robado el bote el 1 de enero. Enfrenta cargos de gran robo, gran robo de un vehículo, delito grave de travesuras criminales, dos cargos de resistencia a un oficial, posesión de un arma oculta por un delincuente, portación de una llave de esposa oculta, posesión de parafernalia de drogas y delito grave de no comparecencia, entre otros. Mobley está detenido sin fianza en la cárcel del condado de Okaloosa en Crestview.

