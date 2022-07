Panamá deja sin efecto obligatoriedad del uso de mascarillas

Personas caminan en la calle un da antes de que el uso de las mascarillas ya no sea obligatorio en espacios cerrados y abiertos --con excepcin en hospitales, escuelas y transporte pblico-- en Ciudad de Panam, el domingo 10 de julio de 2022.(Foto AP/Arnulfo Franco)

(Arnulfo Franco, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)