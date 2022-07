Enfrentamiento en Ciudad de México deja 4 policías heridos

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Elementos de la Guardia Nacional custodian el lugar donde se produjo un enfrentamiento con lo que las autoridades dicen eran grupos de delincuentes, que dej varios policas heridos y ms de una decena de personas detenidas, en Topilejo, en las afueras de la Ciudad de Mxico, el martes 12 de marzo. Julio 2022. (AP Foto/ Marco Ugarte)