El fuego amenaza suburbios de Atenas por segundo día

El fuego arde junto a viviendas en la zona de Drafi, al este de Atenas, el mircoles 20 de julio de 2022. Cientos de personas fueron evacuadas de sus hogares el martes por la noche por un incendio que amenazaba a suburbios al nordeste de Atenas. (AP Foto/Thanassis Stavrakis)

