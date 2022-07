Petro arranca con mayoría en el nuevo Congreso de Colombia

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una mujer pasa frente al Congreso en Bogot, Colombia, el 25 de mayo de 2022. Por primera vez en Colombia, las vctimas del largo conflicto armado interno tendrn voz y voto en el Congreso a partir del mircoles 19 de julio de 2022 con 16 representantes que provienen de zonas donde histricamente se ha concentrado la violencia. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo)