Reporte: Autoridades brasileñas ignoran la deforestación

ARCHIVO - Monhire Menkragnotire, de la comunidad indgena Kayapo, en el centro, supervisa una zona donde leadores ilegales abrieron una carretera para adentrarse en territorio indgena menkragnotire, en el linde de la Reserva Biolgica Serra do Cachimbo, arribo, donde la tala tambin es ilegal, en Altamira, en el estado brasileo de Para, el 31 de agosto de 2019. (AP Foto/Leo Correa, Archivo)

(Leo Correa, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)