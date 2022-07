Chile: Boric lanza campaña "Voto informado" para plebiscito

El presidente chileno Gabriel Boric, en el centro, sostiene el borrador final de la nueva constitucin del pas junto con los miembros de la Convencin Constituyente, Mara Elisa Quinteros y Gaspar Domnguez, en Santiago, Chile, el lunes 4 de julio de 2022. (AP Foto/Luis Hidalgo)

(Luis Hidalgo, Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserve)