Bahamas: Bote con migrantes haitianos naufraga; 17 mueren

En esta foto proveda por la Real Fuerza de Defensa de Bahamas, se ve a sobrevivientes sobre un bote volcado mientras aguardan a ser rescatados cerca de Nueva Providencia, Bahamas, el domingo 24 de julio de 2022. (Real Fuerza de Defensa de Bahamas va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – Un bote que transportaba migrantes haitianos aparentemente se volcó cerca de las Bahamas a primera hora del domingo, y las fuerzas de seguridad bahameñas recuperaron los cuerpos de 17 personas y rescataron a otras 25, informaron las autoridades. No estaba claro si había personas desaparecidas después de que la embarcación se hundiera a unos 11 kilómetros (7 millas) de Nueva Providencia. El primer ministro Philip Brave Davis dijo en un comunicado que entre los muertos había 15 mujeres, un hombre y un bebé. Señaló que las personas rescatadas fueron llevadas a observación por los trabajadores de salud. El mandatario indicó que los investigadores habían determinado que una lancha rápida bimotor salió de las Bahamas alrededor de la 1 de la madrugada con unas 60 personas, aparentemente con destino a Miami. Dijo que se había iniciado una investigación penal sobre la presunta operación de contrabando de personas. Ad “Me gustaría transmitir las condolencias de mi gobierno y del pueblo de Bahamas a las familias de los que han perdido la vida en esta tragedia”, declaró Davis. “Mi gobierno, desde que llegó al poder, ha advertido sobre estos viajes traicioneros”. Haití, con más de 11 millones de habitantes, atraviesa una ola de violencia relacionada con las pandillas, que incluye un fuerte aumento de los asesinatos y los secuestros, lo que impulsa a cada vez más personas a huir del país en busca de una vida mejor. Este año se han producido varios naufragios en los que se han visto implicados migrantes haitianos, incluido uno en mayo cerca de Puerto Rico en el que se confirmó la muerte de 11 personas y el rescate de otras 38.

