México: indignación ante muerte de mujeres quemadas

Una nia usa una mscara con la frase "Justicia para Luz", escrita en espaol, durante una protesta de grupos feministas por Luz Raquel Padilla, frente a la Casa de Gobierno del estado de Jalisco en la Ciudad de Mxico, el jueves 21 de julio de 2022. Luz Raquel Padilla, madre de un nio con autismo, fue rociada con alcohol y quemada viva presuntamente por un grupo de personas a pocas cuadras de su casa el 16 de julio en el estado de Jalisco. Muri a causa de sus heridas. (Foto AP/Marco Ugarte)

