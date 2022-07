Es otro día tranquilo en los trópicos.

Las ondas tropicales que actualmente atraviesan la cuenca del Atlántico no están a punto de desarrollarse, lo que incluye una en el Atlántico oriental que, a veces, se ha visto algo interesante en su presentación satelital.

El camino por delante de esa ola es seco, lleno de polvo sahariano. El medio ambiente no es ideal para el desarrollo de ciclones tropicales.

Dado que el Atlántico está tranquilo por el momento, una revisión de lo que ha ido y venido parece apropiada: Alex a principios de junio, Bonnie y Colin a principios de julio.

Alex puede ser más memorable para los residentes del sur de la Florida, no necesariamente porque fue la primera tormenta con nombre de la temporada. De hecho, la tormenta aún no tenía nombre cuando trajo lluvias torrenciales a la región.

As a mere disturbance, or Potential Tropical Cyclone One, the system drenched parts of Miami-Dade and Broward counties with more than a foot of rain. The system became Tropical Storm Alex as it moved over the western Atlantic, away from Florida.

Bonnie parecía tomarse su tiempo evolucionando en una tormenta tropical.

Los últimos días de junio, los meteorólogos esperaban ansiosamente la formación de una circulación superficial bien definida, para acompañar vientos de 40 mph, mientras la perturbación que se convertiría en Bonnie viajaba desde el Atlántico hasta el sur del Mar Caribe.

Finalmente, el 1 de julio, los cazadores de huracanes encontraron justo lo que estaban buscando y la tormenta tropical Bonnie fue designada. La tormenta tocó tierra en Centroamérica.

Sorprendentemente, Bonnie mantuvo su circulación mientras cruzaba hacia el Pacífico oriental. Por lo tanto, mantuvo su nombre y finalmente se fortaleció a un huracán importante, de categoría 3, sobre el Pacífico oriental.

Esta es solo la segunda tormenta en hacer esto desde que la política de nombres del Centro Nacional de Huracanes cambió en 2000. La primera y única otra tormenta en hacer esto fue Otto en 2016.

Colin duró poco. Giró el primer fin de semana de julio a lo largo de la costa de Carolina del Sur. Para el domingo 3 de julio, la tormenta tropical Colin había terminado.

Hasta ahora esta temporada, no ha habido huracanes sobre la cuenca del Atlántico -- no es sorprendente, considerando que la cuenca tiende a tener su primer huracán en agosto.

Julio pronto termina. Agosto pronto comienza. Todavía hay mucho tiempo para que la cuenca Atlántica vea más acción.