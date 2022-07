Presidente argentino reforma gobierno con un superministro

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de la Cmara de Diputados, Sergio Massa, llega para asistir a la ceremonia de juramentacin de la nueva ministra de Economa de Argentina, Silvina Batakis, en la casa de gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 4 de julio de 2022. El gobierno anunci el jueves 28 de julio de 2022 el nombramiento de Masa como "superministro" econmico solo unas pocas semanas despus de que Batakis, de tendencia izquierdista, fuera nombrada ministra de Economa, mientras el pas lucha contra una alta inflacin y una moneda en cada. (AP Foto/Natacha Pisarenko)