Toallas, nuevo indicador de intención de voto en Brasil

Toallas con imgenes del presidente brasileo Jair Bolsonaro y del exmandatario del pas Luiz Incio Lula da Silva en un puesto de Ro de Janeiro, Brasil, el mircoles 27 de julio de 2022. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

(Silvia Izquierdo, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)