Arrestan a 3 más por doble asesinato en selva amazónica

ARCHIVO - Un agente de la polica federal acompaa el 15 de junio de 2022 al detenido Amarildo da Costa Oliveira hacia un ro en la zona donde fueron asesinados el periodista britnico dom Phillips y el experto indigenista local Bruno Pereira en Atalaia do Norte, estado de Amazonas, en Brasil. (AP Foto/Edmar Barros, Archivo)

(Edmar Barros, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)