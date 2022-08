Repunta la actividad la próxima semana en el Atlántico

MIAMI – En el sur de Florida hace calor en julio. Cuéntanos algo que no sepamos, especialmente este julio, uno de los más cálidos de los últimos 25 años. Incluso los julios relativamente “más fríos” en el sur de Florida, como 2013, cuando los máximos diurnos promediaron menos de 90 grados para el mes, se sienten francamente calurosos. Eso es porque las temperaturas del sur de Florida alcanzan su punto máximo en julio. Haría falta algo excepcional en julio para que las temperaturas se sintieran frías aquí. La climatología, el clima típico basado en los últimos 30 años de observaciones, es difícil de apostar.

Lo mismo es cierto para la temporada de huracanes. La climatología es un fuerte factor impulsor. La actividad tropical al principio de la temporada se parece mucho a las temperaturas primaverales variables: a veces cálidas, a veces frescas, pero rara vez tan calientes como en julio. La temporada de huracanes alcanza su punto máximo a fines de agosto y septiembre, un poco más tarde que las temperaturas de verano y, a menudo, muy rápido y, así como no nos sorprendería si en abril no hubiéramos visto nuestro primer día de 90 grados, no nos sorprende todavía que no hemos visto nuestro primer huracán.

Hurricane annual frequency (WPLG)

Sin embargo, en el momento justo, los modelos de pronóstico se están fijando en un período más activo que comienza en el Atlántico la próxima semana. La perturbación tropical que discutimos en el boletín de ayer se alejará de África mañana y las condiciones futuras parecen propicias para un desarrollo lento. Después de más de tres semanas de mapas de perspectiva tropical en blanco, el Centro Nacional de Huracanes ha etiquetado este sistema con una baja probabilidad de formación potencial durante la primera parte de la próxima semana mientras se encuentra sobre el Atlántico oriental y central.

Tropics overview (WPLG)

Los modelos de computadora están de acuerdo con mover la perturbación hacia el oeste-noroeste hasta el próximo fin de semana. Todavía es muy pronto para este, ya que el sistema aún está a una semana de su máximo acercamiento a las islas. Dada la trayectoria y el patrón de dirección por delante, las probabilidades tempranas favorecen una pista al norte del Caribe.

Durante gran parte de la semana, el entorno parece propicio para la organización gradual, pero para el próximo fin de semana, el aumento de los vientos en los niveles altos puede frenar cualquier tendencia de desarrollo.

Tracking wind levels (WPLG)

Aunque ciertamente es algo que continuaremos siguiendo la próxima semana, en el plazo inmediato no hay necesidad de preocuparse por el sur de la Florida. Dicho esto, es un buen recordatorio de que, al igual que a principios del verano en el sur de Florida, los trópicos están comenzando a calentarse, tal como esperaríamos en esta época del año.