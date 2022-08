Investigan el asesinato de 4 musulmanes en Nuevo México

August 8, 2022, 10:50 AM

Published: August 8, 2022, 10:50 AM Updated: August 8, 2022, 3:05 PM

Un cartel de bsqueda difundido el domingo 7 de agosto de 2022 por el Departamento de Polica de Albuquerque muestra un vehculo que se sospecha fue usado en los recientes homicidios de cuatro hombres musulmanes en Albuquerque, Nuevo Mxico. (Departamento de Polica de Albuquerque va AP) (Uncredited)

ALBUQUERQUE, Nuevo MéLas autoridades de Nuevo México investigan los asesinatos de cuatro hombres musulmanes y pidieron ayuda para encontrar un vehículo que estaría relacionado con el caso. Un hombre musulmán fue asesinado el viernes por la noche en Albuquerque y tiroteos en emboscadas mataron a tres hombres musulmanes en los últimos nueve meses. Los elementos comunes en todas las víctimas son su raza y religión, dijo el subcomandante de policía Kyle Hartsock. La policía de Albuquerque publicó fotos del vehículo supuestamente utilizado en los cuatro homicidios, con la esperanza de que la población ayude a identificarlo. La policía dijo que al parecer es un Volkswagen Jetta gris oscuro o plateado de cuatro puertas con vidrios polarizados. Los detectives no señalaron dónde se tomaron las imágenes o qué los llevó a sospechar que el automóvil estaba involucrado en los crímenes. “Tenemos un vínculo muy, muy fuerte”, confirmó el alcalde de Albuquerque, Tim Keller, el domingo. “Tenemos un vehículo de interés… Tenemos que encontrar este vehículo”. Ad El presidente estadounidense Joe Biden se dijo “enojado y entristecido” por los asesinatos y que su gobierno “apoya firmemente a la comunidad musulmana”. “Estos ataques detestables no tienen cabida en Estados Unidos”, subrayó Biden el domingo en un tuit. La policía dijo el sábado que la víctima en el asesinato más reciente era un musulmán del sur de Asia de unos 25 años. El hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada por los investigadores, fue hallado muerto después que la policía recibió una llamada sobre un tiroteo. Las autoridades se negaron a decir si el asesinato se llevó a cabo de manera similar a los otros tres. A principios de la semana pasada, la policía confirmó que detectives locales y agentes federales estaban buscando posibles vínculos entre los crímenes. Dos de los hombres —Muhammed Afzaal Hussain, de 27 años, y Aftab Hussein, de 41— fueron asesinados la semana pasada y ambos eran de Pakistán y miembros de la misma mezquita. El tercer caso involucra el asesinato en noviembre de Mohammad Ahmadi, de 62 años, un musulmán del sur de Asia. Ad Muhammad Afzaal Hussain había trabajado como organizador de campo para la campaña de una congresista local. La legisladora Melanie Stansbury emitió un comunicado elogiando al urbanista como “una de las personas más amables y trabajadoras” que jamás haya conocido. Ella dijo que el hombre estaba “comprometido a hacer que nuestros espacios públicos funcionen para todas las personas y limpiar la contaminación heredada”. Las autoridades indicaron que no pueden determinar si los tiroteos fueron delitos de odio hasta que hayan identificado a un sospechoso y un motivo. “Llevaremos a esta persona o estas personas ante la justicia”, sostuvo la gobernadora Michelle Lujan Grisham el domingo.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.