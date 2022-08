Sospechoso niega nexo con asesinato de 4 musulmanes en EEUU

ALBUQUERQUE, Nuevo MéCuando la policía lo detuvo, un sospechoso de matar a cuatro hombres musulmanes en Albuquerque negó cualquier conexión con los crímenes que sacudieron a esta ciudad de Nuevo México y su pequeña comunidad musulmana. Dijo a las autoridades que estaba tan nervioso por la violencia que iba rumbo a Houston para buscar un nuevo hogar, según documentos judiciales.

Los documentos que se hicieron públicos el martes por la noche en una denuncia penal dicen que Muhammad Syed, de 51 años, solo tenía ropa, zapatos y una pistola cuando fue arrestado el lunes durante una parada de tránsito a más de 160 kilómetros (100 millas) de su casa en Albuquerque.

Pero los investigadores determinaron que los casquillos de bala encontrados en el vehículo de Syed coincidían con el calibre de las armas que se cree que se usaron en dos de los asesinatos y que los casquillos hallados en esos sitios del crimen estaban vinculados con un arma encontrada en la casa de Syed, según la denuncia penal.

Ad

Syed, un inmigrante afgano, dijo a los detectives que sirvió con las fuerzas especiales en Afganistán y que luchó contra los talibanes. También negó tener alguna participación en los asesinatos. Syed tenía previsto comparecer ante el tribunal el miércoles por la tarde. Los fiscales quieren que permanezca detenido sin derecho a fianza.

Los asesinatos en emboscada de los cuatro musulmanes generaron temor en la comunidad musulmana de la ciudad más grande de Nuevo México, pero generaron una avalancha de información, incluidas pistas que llevaron al arresto de Syed, quien conocía a las víctimas, dijeron las autoridades. Syed ha vivido en Estados Unidos unos cinco años, precisó la policía.

El primer asesinato fue en noviembre de 2021 y los otros tres entre el 26 de julio y el 5 de agosto.

Los asesinatos llamaron la atención del presidente Joe Biden, quien dijo que tales ataques “no tienen cabida en Estados Unidos”.

Ad

El primer caso involucra el asesinato en noviembre de Mohammad Ahmadi, de 62 años, de Afganistán. Naeem Hussain, un hombre de 25 años de Pakistán, fue asesinado el viernes pasado, pocos días después de que fueran asesinados Muhammad Afzaal Hussain, de 27 años y Aftab Hussein, de 41, también paquistaníes y miembros de la misma mezquita.

___

Dazio y Robert Jablon informaron desde Los Ángeles y Fam desde Winter Park, Florida.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de The Associated Press con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.