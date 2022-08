Trump arriba a oficina de procuradora de NY para declarar

El expresidente Donald Trump alza el puño al salir de la Trump Tower en Nueva York, miércoles 10 de agosto de 2022, para dirigirse a la oficina de la procuradora general de Nueva York para declarar bajo juramento en una investigación civil de sus negocios inmobiliarios. (AP Foto/Julia Nikhinson)

(Julia Nikhinson, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)