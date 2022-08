Argentina incauta avión venezolano a pedido de EEUU

En esta foto de archivo, un Boeing 747 de propiedad venezolana, operado por la lnea de carga estatal Emtrasur de Venezuela, rueda en la pista despus de aterrizar en el aeropuerto Ambrosio Taravella en Crdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022. El 1 de agosto de 2022, un juez argentino confirm la prohibicin de salida del pas del avin y su tripulacin de venezolanos e iranes. (Foto AP/Sebastin Borsero, archivo)

(Sebastian Borsero, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)