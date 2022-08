Ecuador: 5 muertos tras explosión atribuida a criminales

The Associated Press. All rights reserved

La polica revisa el lugar de una explosin en el barrio de Cristo del Consuelo, en Guayaquil, Ecuador, el domingo 14 de agosto de 2022. Al menos cinco personas fallecieron y 15 ms resultaron heridas tras la explosin que da varias casas y que el gobierno nacional ha atribuido al crimen organizado, sin dar mayores detalles. (AP Foto/ Magdalena Moreira)