Ley del ‘no digas gay’ genera confusión en la Florida

Gretchen Robinson, maestra lesbiana de una escuela del Orange County de la Florida, posa para una foto en la biblioteca de la escuela en Orlando el 13 de agosto del 2022. Robinson dice que una nueva ley sobre la enseñanza de la identidad de género y la orientación sexual "transmite un mensaje horrible. Tóxico. Discriminatorio”. (AP Photo/John Raoux)

(John Raoux, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)