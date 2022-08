Proyecto en Florida crea arrecifes coralinos híbridos

Los estudiantes de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami Devon Ledbetter, izquierda; y Avery Boals mezclan pegamento para adjuntar pedazos de coral a un arrecife en un buceo nocturno para inspeccionar corales en Cayo Vizcaíno, Florida, el 15 de agosto del 2022. (AP Foto/Wilfredo Lee)

