Brasil: Descendientes de esclavos reanudan su festival

Adonildes da Cunha, derecha, el emperador, y Nilda dos Santos, izquierda, la reina, llegan a un festejo tras asistir a una misa en la capilla del quilombo Kalunga, durante la culminacin del peregrinaje y celebracin de una semana en honor de Nuestra Seora de la Abada, el lunes 15 de agosto de 2022, en el rea rural de Cavalcante, en el estado Gois, Brasil. Los feligreses, que son descendientes de esclavos emancipados, festejan a la Virgen de la Abada en esta poca del ao con bodas, bautismos y coronando a miembros distinguidos de la comunidad, manteniendo prcticas culturales originarias de frica y mezcladas con tradiciones catlicas. (AP Foto/Eraldo Peres)