Exbombero de Miami se disculpa por despotricar contra detective caído

Miami firefighter under investigation over reaction to slain detective

MIAMI – El exbombero de Miami que fue despedido por una diatriba que ofendió a la comunidad policial local, en un momento de dolor, emitió una disculpa pública el viernes por la noche diciendo que deseaba poder retractarse de sus palabras.

Kevin Newcomb, entonces bombero de Miami, usó un chat grupal de WhatsApp para escribir una opinión después de enterarse de que un sospechoso de robo le había disparado al detective César “Echy” Echaverry mientras estaba de servicio, el lunes por la noche en Liberty City.

Echaverry, de 29 años, murió el miércoles en el Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, después de una carrera de cinco años en el Departamento de Policía de Miami-Dade. Apenas unas horas después de que una procesión y una caravana escoltaran el ataúd de Echaverry a una funeraria, Newcomb abordó la posibilidad de que la familia de Echaverry haya leído su publicación.

“Les deseo la mayor paz posible y solo merecen amabilidad y apoyo en este momento. Odio ver sufrimiento en cualquier lugar, y el peor tipo de sufrimiento es el de aquellos que lloran a un miembro de la familia que se lo llevaron demasiado pronto. Asumo la responsabilidad por las palabras que escribí y lo siento mucho por sus seres queridos si he empeorado este momento para ellos”, escribió.

El jefe de bomberos de Miami, Joseph Zahralban, decidió suspender a Newcomb en espera de los resultados de una investigación. Fue rápido. Zahralban anunció el viernes que decidió despedir a Newcomb porque había “demostrado un desprecio por la vida humana” y una “postura violenta y antagónica hacia los funcionarios públicos” que le hizo “imposible” “llevar a cabo sus funciones como socorrista”.

Newcomb también se disculpó con los departamentos de policía de Miami-Dade y Miami, “la comunidad de policías del sur de Florida”, y con sus antiguos colegas del Departamento de Bomberos de Miami.

“Mis palabras no son un reflejo de las de otros bomberos con los que he trabajado. He tenido una avalancha constante de personas que se acercan para decirme que estaba equivocado y estoy de acuerdo. Mis comentarios no reflejan el trabajo que hice o el cuidado que tuve al servir a nuestra Ciudad junto a ellos”, escribió.

Newcomb reconoció que los departamentos siempre han trabajado juntos “estrechamente y sin problemas”.

“Me avergüenza haber causado alguna ruptura entre nuestros departamentos”, escribió y agregó: “Espero algún día poder ganarme el perdón de aquellos a quienes he lastimado. Más importante aún, espero que mis acciones no sigan distrayendo el luto del oficial Echevarry, quien no merecía nada de esto”.

Un oficial de policía de Miami también enfrentó una investigación por su supuesta reacción al mensaje “¡Oficial caído!” alerta después de que Echaverry recibió un disparo y los policías acudieron al lugar.

“Hágales saber que van a tener otro oficial caído si van a 70 mph cerca de mi auto”, dijo el oficial, según una grabación del despacho de radio.

El Departamento de Policía de Miami aún no ha anunciado los resultados de la investigación.

“Si de hecho se determina que es nuestro oficial, será responsable de sus acciones. Es inquietante y perturbador escuchar la falta de preocupación, compasión y empatía”, escribió un portavoz del departamento.

Lea la disculpa completa de Newcomb:

Escribo esto para disculparme por las declaraciones que hice a principios de esta semana con algunos amigos en un chat privado, que han estado circulando, comentarios de los que realmente me arrepiento. Si bien, quería disculparme tan pronto como sucedió esto, por respeto al Departamento de Bomberos, esperé hasta que se completó la investigación. No tenía la intención de lastimar a nadie, y mucho menos a tanta gente.

En primer lugar, pido disculpas sinceras a las personas más cercanas al oficial Echevarry a quienes se les ha hecho sentir más dolor por mis palabras. Ojalá pudiera recuperarlas. Les deseo la mayor paz posible y solo merecen amabilidad y apoyo en este momento. Odio ver sufrimiento en cualquier lugar, y el peor tipo de sufrimiento es el de aquellos que lloran a un miembro de la familia que se lo llevaron demasiado pronto. Asumo la responsabilidad por las palabras que escribí, y lo siento mucho por sus seres queridos si he empeorado este momento para ellos.

También me gustaría disculparme con el Departamento de Bomberos y sus miembros. Mis palabras no son un reflejo de las de otros bomberos con los que he trabajado. He tenido una avalancha constante de personas que se acercan para decirme que estaba equivocado y estoy de acuerdo. Mis comentarios no reflejan el trabajo que hice o el cuidado que tuve al servir a nuestra Ciudad junto a ellos.

Al Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, al Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y a la comunidad de policías del sur de Florida, lo siento. Nuestros departamentos siempre han trabajado de manera estrecha e impecable con el objetivo mutuo de servir a nuestros ciudadanos. Me avergüenza haber causado alguna medida de ruptura entre nuestros departamentos. Nuestros hermanos y hermanas han trabajado increíblemente bien juntos y nada puede interponerse en esa cooperación.

Espero que algún día pueda ganarme el perdón de aquellos a quienes he lastimado. Más importante aún, espero que mis acciones no sigan distrayendo el luto del Oficial Echevarry, quien no merecía nada de esto.

Cobertura de la procesión

Informes del viernes:

From the Freedom Tower turned blue in downtown Miami to the balloons and flowers on an unmarked police car in West Little River, Miami-Dade County honored a fallen detective with tributes that included a solemn procession and a motorcade to the funeral home.

A U.S. flag draped the casket of a slain 29-year-old Miami-Dade detective who was engaged to be married. The rendering of honors included a solemn procession on Friday in Miami’s Allapattah neighborhood.

Miami-Dade Fire Rescue personnel used two ladder trucks to fly a U.S. flag, measuring about 30 by 50 feet, over the road where motormen lined up in salute to honor fallen Detective Cesar “Echy” Echaverry.

A U.S. flag covered the casket of a slain 29-year-old detective who was engaged to be married. Miami-Dade Fire Rescue personnel used two ladder trucks to raise a larger U.S. flag over the road during a procession Friday in Miami’s Allapattah neighborhood.