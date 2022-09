Policía: Niño de 9 años en Florida arrestado por hacer ‘varias’ amenazas de bomba contra su escuela

PANAMA CITY BEACH, Fla. – Un niño de 9 años ahora enfrenta cargos criminales después de haber hecho “varias amenazas de bomba” contra una escuela en la Florida, según la policía.

Las autoridades dijeron que el niño enfrenta un cargo de hacer un informe falso sobre la colocación de una bomba después de que se enteraron de varios mensajes de voz dejados en la Escuela Primaria Hutchison Beach en Panama City Beach durante el fin de semana festivo, alegando que había una bomba en el campus, informa WMBB, afiliada de ABC en Panama City.

La estación informa que los funcionarios evacuaron la escuela pero no encontraron nada sospechoso.

La policía identificó al joven como sospechoso y lo interrogó y confesó haber hecho las llamadas, informa WMBB.

“Algunas personas podrían preguntar: ¿Por qué le está acusando a un niño de 9 años por lo que podría considerarse una broma? Esto no es una broma para nosotros. Esto no es una broma. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera”, dijo el jefe de policía de Panama City Beach, J.R. Talamantez. “La realidad es que, en estos tiempos, no hay razón para ello. Si haces una amenaza contra nuestra escuela, no importa de qué manera sea, vamos a investigarla, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos para identificarle y hacerle responsable.”

La escuela envió una alerta a los padres informándoles sobre el incidente.