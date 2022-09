Argentina: Encausan a 19 por secta de tráfico sexual

En esta imagen del 30 de agosto de 2022, agentes de polica escoltan a Juan Percowicz para que cumpla con el arresto domiciliario, en Buenos Aires, Argentina. Las autoridades han identificado a Percowicz, de 84 aos, como el lder de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que no ofreca clases de yoga y est siendo investigada por supuestos delitos de explotacin sexual, lavado de dinero y extorsin, entre otros. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo)

