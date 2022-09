Debaten reforma que avanza militarización en México

Un manifestante escribe la palabra "Asesino" con pintura en aerosol en una pared durante una marcha hacia el Senado para protestar contra la propuesta del presidente mexicano de trasladar a la Guardia Nacional al control operativo y administrativo de la Secretara de Defensa, en la Ciudad de Mxico, el martes 6 de septiembre de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

