Escasez de combustible tras Fiona causa temor en Puerto Rico

Danciel Rivera, conocido como "Payaso Jack", posa para una foto mientras trata de animar a nios y adultos durante la visita de un grupo religioso a la comunidad rural de San Salvador para ayudar a los afectados por el paso del huracn Fiona, en Caguas, Puerto Rico, el 22 de septiembre de 2022. (AP Foto/Dnica Coto)