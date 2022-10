En la ‘zona cero’ del huracán Ian, abundan la destrucción y los lamentos

Lee County's sheriff gave Local 10 News a tour of the devastation.

FORT MYERS BEACH, Fla. – El sheriff del condado de Lee calificó la playa de Fort Myers como la “zona cero de la devastación” durante un recorrido por la isla que ofreció a Local 10 News este viernes. La zona fue arrasada durante la llegada a tierra del huracán Ian el miércoles.

La tormenta arrasó edificios, casas y negocios, arrancó trozos de hormigón pesado y los esparció por el océano.

Después de los vientos y la marejada ciclónica, el encantador pueblo de playa quedó cubierto de polvo y escombros.

“Yo tampoco he visto nada parecido en mi vida”, dijo el sheriff Carmine Marceno. “Esto es pura devastación”.

La ciudad también perdió su muelle.

“He paseado tantas veces por ese muelle, he saludado a la gente, viéndolo como atracción turística. A la gente le encantaba”, dijo Marceno. “Ha desaparecido en un instante”.

Las secuelas de la tormenta también ofrecieron un claro contraste: a las construcciones antiguas les fue mucho peor que a las nuevas.

A los residentes de Fort Myers Beach les toca ahora limpiar la inimaginable devastación.

Muchos dicen a Local 10 News que se arrepienten de haber intentado resistir la tormenta.

Los vecinos enfrentan las consecuencias:

Some residents say they regret not evacuating after Hurricane Ian destroyed Fort Myers Beach.

Michelle Luciano dijo que prácticamente tuvo que obligar a su madre a evacuar. La mayoría de sus vecinos no lo hicieron y ahora están lidiando con las consecuencias de haberse quedado atrás.

“Mucha gente no hizo caso de la advertencia porque decían: ‘Irma no fue tan malo’, o ‘Irma se debilitó pronto’. No hizo lo que se suponía que tenía que hacer’”, dijo Luciano. “Este no lo hizo. Tienes que irte cuando te digan que te vayas”.

Varios vecinos dijeron a Local 10 News que no tenían seguro para su propiedad porque no podían pagarlo o no podían encontrar una compañía que los asegurara.

Algunos tuvieron que subirse a sus tejados para evitar ahogarse con la marejada ciclónica.

Muchos tendrán que decidir ahora si se quedan en la zona o se van.

Uno de esos residentes es Greg Anerino, que vive en Sanibel, que también se vio muy afectado por la tormenta.

Fort Myers Beach and Sanibel were decimated by Hurricane Ian's landfall Wednesday.

“He estado allí 30 años y lo he perdido todo”, dijo Anerino.

Local 10 News se reunió con él momentos después de que los equipos de búsqueda y rescate le pusieran a salvo.

“Un tornado golpeó la parte superior de mi casa”, narró. “Estaba con mis gatos en el dormitorio trasero y vi cómo se levantaba el tejado. Y luego entraron tres metros de agua”.

Lo único que le quedó a Anerino fueron sus tres gatos y una maleta llena de objetos.

Se preguntó si la reconstrucción merecía la pena.