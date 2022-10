Países isleños devorados por el mar desean seguir existiendo

Eseta Vusamu observa el mar en su aldea de Valeasiu, en la isla de Upolu (Samoa), el 29 de septiembre del 2022. La isla podra quedar sumergida bajo las aguas en un futuro no muy distante por la crecidad de los mares asociada al cambio climtico. Qu ser de sus ciudadanos entonces? Conservarn su nacionalidad? (AP Photo/Lagipoiva Cherelle Jackson)

