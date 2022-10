Fallece la estrella de la música country Loretta Lynn

(AP Photo/Christoper Berkey, File) (Christopher Berkey, AP2000)

NASHVILLE, Tn. – Loretta Lynn, la hija de un minero de Kentucky cuyas canciones francas sobre la vida y el amor como una mujer en la región de los montes Apalaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de la música country, ha muerto. Tenía 90 años. En un comunicado enviado a The Associated Press, la familia de Lynn dijo que falleció el martes en su casa en Hurricane Mills, Tennessee. “Nuestra adorada madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente esta mañana del 4 de octubre mientras dormía en su casa en su amado rancho en Hurricane Mills”, señaló la familia en la misiva. Pidieron respeto a su privacidad en su luto y dijeron que se anunciarán los planes para el funeral más adelante. Lynn ya tenía cuatro hijos cuando inició su carrera a comienzos de la década de 1960, y sus canciones reflejaban su orgullo por sus orígenes rurales en Kentucky. Como compositora creó un personaje de una mujer ruda y retadora, un contraste a la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes femeninas country. Lynn, quien era miembro del Salón de la Fama de la Música Country, escribió sin miedo sobre sexo y amor, esposos que engañan, divorcio y control natal y llegó a meterse en problemas con las radiodifusoras por material que incluso hacía temblar a los rockeros.

