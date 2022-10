MDCPS: Arrestan a estudiante tras llevar arma a una escuela en Doral

Eugenia B. Thomas K-8 Center in Doral.

DORAL, Fla. – Un estudiante enfrenta cargos después de supuestamente llevar un arma al Centro Eugenia B. Thomas K-8 en Doral.

La escuela está ubicada en 5950 NW 114th Ave.

Según las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade MDCPS por sus siglas en inglés), los administradores escolares fueron notificados el lunes sobre el posible arma a través de su programa “See Something, Say Something”.

“A través de ‘See Something, Say Something’, se informó a la administración escolar que un estudiante estaba en posesión de un arma en los terrenos de la escuela”, se lee en un comunicado del distrito escolar. “El estudiante fue inmediatamente identificado y aprehendido por la policía. Aunque no se hizo ninguna amenaza a otros, el estudiante enfrenta cargos penales y será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil”.

La edad del estudiante aún no ha sido revelada.

No se reportaron heridos.