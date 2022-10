Tormenta tropical Julia apunta a Nicaragua

Invest 91L (WPLG)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Julia se formó el viernes en el mar Caribe, dando pie a alertas de huracán para Nicaragua y las islas colombianas. Julia tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) la tarde del viernes y se movía con dirección oeste a 30 km/h (18 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). La tormenta se encontraba a unos 725 kilómetros (450 millas) al este de la isla colombiana de Providencia. Nicaragua emitió una alerta de huracán desde Laguna de Perlas hasta Puerto Cabezas. Se prevé que Julia pase por las islas colombianas de San Andrés y Providencia el sábado por la noche y que toque tierra en Nicaragua a primera hora del domingo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo a través de Twitter que el gobierno estaba preparando refugios en las islas. Las autoridades de San Andrés anunciaron un toque de queda a partir de las 6 de la mañana del sábado para limitar la presencia de personas en las calles. Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, dijo que Julia podría ser un huracán de categoría 1 cuando pase por las islas a última hora del sábado. Una amenaza mayor que los vientos de Julia eran las lluvias. Se prevé que el meteoro arrojará de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia en toda América Central, y hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en zonas aisladas. “Estas lluvias pueden causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida hasta este fin de semana”, dijo el NHC. Se prevé que los remanentes del huracán pasen por Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de México, una región ya saturada por semanas de fuertes lluvias.

