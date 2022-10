Funcionaria de Broward teme por su seguridad después de que alcalde le mandó un video “homofóbico”

Envié un video de ticktock (sic) a la abogada municipal Melissa Anderson desde mi teléfono celular personal a su teléfono personal. También traté de borrarlo de inmediato porque no estaba destinado a ella. No me sorprende que le enviaran un correo electrónico cuando Melissa Anderson me escribió que tenía la intención de notificar a los medios (específicamente a Sun Sentimental (sic)), me agradeció por el “regalo” y se rió de eso. Como se indicó anteriormente, el video se envió personalmente, no profesionalmente. La abogada Anderson no era el destinatario previsto.

No es ningún secreto que he estado tratando de terminar con su empleo durante más de un año de la ciudad de Pembroke Park debido a su falta de conocimiento sobre los contratos de la ciudad y otras faltas de profesionalismo. Melissa Anderson también ha atacado verbalmente a dos empleados masculinos este año sin repercusiones desde que se le permitió elegir a sus propios investigadores. Su comportamiento abismal le ha costado a la ciudad más de $8,000 en investigaciones en las que ella misma no pudo responder preguntas asegurando que “¡no recordaba!”

Melissa Anderson está proyectando sobre mí un odio que no poseo. Soy yo quien insistió en la diversidad para mi ciudad. Espero profesionalismo de todos los empleados aquí sin importar sus identificaciones únicas. Debido a su propio odio hacia mí, recibió instrucciones escritas de no comunicarse conmigo excepto en nuestro foro público en el estrado. Ha seguido bombardeándome con nombres despectivos y ataques despiadados. Anderson incluso llegó a perseguirme físicamente por el estacionamiento después de las reuniones de la comisión y nuevamente se le advirtió verbalmente que se mantuviera alejada. Encuentro su comportamiento inquietante, sorprendente y desesperado. Creo que Anderson no ha sido sincera con la comisión y el ejemplo más reciente de esto fue con el contrato de BSO. Incluso los abogados de la Oficina del Sheriff de Broward acusaron a Anderson de tergiversar la verdad ante la comisión.

Declaración del alcalde de Pembroke Park, Geoffrey Jacobs, a Local 10 News.