México: Tormenta tropical Karl comienza a modificar su rumbo

October 12, 2022, 10:27 AM

Published: October 12, 2022, 10:27 AM Updated: October 12, 2022, 9:15 PM

Foto satelital de la tormenta tropical Karl sobre el Golfo de Mxico, el 12 de octubre del 2022. (NOAA via AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Karl comenzó a modificar su rumbo el miércoles en el Golfo de México frente al país latinoamericano, donde se prevé que toque tierra el fin de semana sin volverse huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Karl tenía vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros por hora (60 millas por hora) en la noche. Su vórtice se encontraba a unos 410 kilómetros (255 millas) al norte-noreste del puerto de Veracruz y avanzaba hacia el norte-noreste a 6 km/h (3 mph). El centro informó que las condiciones atmosféricas probablemente envíen la tormenta de regreso hacia el sur del Golfo de México, donde debería debilitarse pero podría llegar a tierra el sábado. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían a 185 kilómetros (115 millas) de su centro. El NHC señaló que Karl podría arrojar hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvias en partes aisladas de los estados de Veracruz y Tabasco. Karl se formó un día después de que el exhuracán Julia se disipó sobre el Océano Pacífico tras haber causado, directa o indirectamente, las muertes de por lo menos 28 personas en México y Centroamérica tras alcanzar la costa caribeña de Nicaragua.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.